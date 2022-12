Lady Susan Hussey | aristocratica dama di compagnia della regina Elisabetta nonché madrina del principe erede al trono - è stata costretta a dimettersi immediatamente

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bufera a Buckingham Palace in seguito a un nuovo episodio di razzismo che ha subito oscurato la visita di William e Kate negli Stati Uniti. E questa volta la colpevole –didelal– è. Ladicon laa Windsor, aprile 2012 (WireImage) Razzismo: Buckingham Palace sotto ...

Hussey , dama di compagnia della defunta Regina Elisabetta II, ha rassegnato le dimissioni da assistente reale in seguito a una polemica a sfondo razzista, dopo aver posto domande "...Hussey, amica e dama di compagnia della defunta regina Elisabetta II, ad essersi dimessa dal suo ruolo ricoperto a corte dopo aver scandalizzato un'ospite durante il ricevimento offerto ...L’ombra del razzismo, o quanto meno di qualche vecchia traccia di pregiudizio dura a morire, torna a imbarazzare la corte britannica. A farla balenare questa volta è stata un’anziana dama di compagna, ...Ngozi Fulani, fondatrice e direttrice dell'associazione di beneficenza per gli abusi domestici Sistah Space, racconta di essere rimasta «sbalordita» per le domande che le sono state poste ...