La Borsa di Hong Kong balza in avvio a +3 | 22%

LadiKong balza in avvio di seduta in scia alle valutazioni espresse dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sul rallentamento del passo di rialzo dei tassi d'interesse per ...di Milano oggi 30 novembre aggiornamento delle ore 10.10: Ftse Mib spinto dalle banche Con 24. L'indice Hang Seng diKong sale oltre il 2% nell'ultima ora di negoziazione. Nella Cina ... Borsa Hong vola con rumor Cina. Borsa Tokyo e futures Usa giù La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta in scia alle valutazioni espresse dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sul rallentamento del passo di rialzo dei tassi d'interesse per co ...Borsa di Milano oggi 30 novembre: il Ftse Mib chiude ancora in positivo dopo la lettura dell'inflazione stabile, a +11,8%. Lo spread è in aumento oltre i 190 punti base.