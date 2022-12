Juve | l'inchiesta si allarga ad altri club in affari con i bianconeri

Commenta per primo Il ciclone che si è abbattuto due giorni fa sulla Juventus e che ha portato all'azzeramento dell'intero organigramma societario del club bianconero in seguito all'aperta dalla procura di Torino, potrebbe presto coinvolgere anche altre società del calcio italiano. Secondo quanto riportano questa mattina sia il Corriere della Sera che la Gazzetta dello ...Commenta per primo Si arricchisce il faldone di intercettazioni dall'Juventus e ne emergono ulteriori che riportano ai dialoghi dei dirigenti bianconeri sull'...8 milioni di euro per la) ...Juventus, il Corriere della Sera: "L'inchiesta si può allargare anche a Genoa e Atalanta". Ecco le indiscrezioni ...Si attendono le decisioni della FIGC sulla Juventus, per i bianconeri ci sono rischi anche in Europa: cosa può succede con la UEFA ...