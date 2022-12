Glass Onion | secondo il CEO di Netflix “avrebbe potuto incassare di più”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)di più”, parola di Reed Hastings, CEO di. Il manager ha recentemente espresso il suo sostegno alla strategia dello streamer per il grande schermo (ovvero, quella della limited release), pur ammettendo che il sequelfare più soldi al botteghino. Come risultato della breve permanenza di– Knives Out in alcune sale nordamericane, Reed Hastings ha ammesso cheha lasciato molti soldi sul tavolo rinunciando a un’uscita più ampia nelle sale. Tuttavia, il capo dinon esclude del tutto che questo approccio continui a essere seguito in futuro. “È una tattica promozionale equivalente ai festival ...

Nella giornata di ieri abbiamo dedicato un paio di approfondimenti dedicati alle performance che, il film scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Netflix , ha avuto al cinema nei sette giorni in cui le sale americane - e internazionali - hanno potuto proiettarlo in anteprima ... Glass Onion, il nuovo film della saga di Knives Out ideata da Rian Johnson, è arrivato nei cinema americani (e italiani) lo scorso 23 novembre con una release anticipata della durata tassativa di una ...