Covid | in Campania impennata dei ricoveri in terapia intensiva

...numeri registrati da Fs segnano un aumento di viaggiatori sui treni rispetto al periodo pre -. Trentino Alto - Adige e Friuli - Venezia Giulia, Marche, Lazio e Abruzzo,e Puglia e ......in questi dati anche la lettura sull'evoluzione delle denunce totali di infortunio per: a ... In zona arancione: Puglia,, Sicilia, Marche, Toscana, Molise, Veneto e Piemonte. In zona ...(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Sono 2.040, su 13.505 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,01%. Tre le vittime, di cui due registrate nelle ultime 48 ore.L’incredibile esperienza di una studentessa napoletana, già infermiera, che ha discusso la tesi della laurea magistrale poche ore prima di dare alla luce la sua Nunzia. «Il collegamento a distanza è s ...