Cina | dopo le proteste di piazza Pechino pronta a ritirare il ricovero coatto dei positivi a basso rischio nei centri di quarantena

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Mentre lecontinuano a riempire le piazze del paese contro la politica zero-Covid e l’inasprimento delle misure di isolamento, il governo diha deciso di consentire l’isolamento domiciliare ai pazienti contagiati da Covid-19 considerati a. Niente piùneidiallestiti dal governo per chi avvertirà sintomi lievi. A loro sarà permesso l’isolamento in casa di 7 giorni. Si partirà dal distretto centrale più popoloso, quello di Chaoyang, nel chiaro tentativo di dare alla popolazione in protesta un segnale di ammorbidimento. Fino ad ora i cittadini risultativenivano inviati obbligatoriamente nei siti didel governo a prescindere dalla ...

Ha inoltre affermato che la sua seconda visita di Stato negli Stati Uniti,quella del 2018, "...la Francia diventino una sorta di variabile di aggiustamento" nella rivalità tra Stati Uniti e,...l'annuncio di un nuovo piano per accelerare le vaccinazioni anti - Covid e aumentare la copertura tra gli anziani, in, in risposta alle proteste che stanno interessando diverse città del ... Cina. Dopo quelle operaie alla Foxconn di Zhengzhou, le proteste si estendono Il presidente francese, in visita di stato, lancia anche un monito sui sussidi: "rischiano di frammentare l'Occidente". A cena con Biden in un ...(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, che seguono i rialzi dei listini asiatici e statunitensi, dopo che che il presidente della FED, Jerome Powell, ha detto che l'istituto ...