Canonico medico Napoli | «La sosta è benedetta | non pericolosa»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Raffaeledel, ha parlato del momento degli azzurri e delladel Mondiale in Qatar Raffaeledel, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE – «I calciatori, dopo l’Udinese, hanno ricevuto piani personalizzati fisici e alimentari, così da non perdere completamente la condizione. Come dice Spalletti: la, non. Ora si continuerà semplicemente il lavoro cominciato in estate. La squadra è arrivata spremuta a novembre. È un anno unico nel suo genere, ma il mister e il suo staff hanno un’esperienza incredibile e in Russia hanno già gestito situazioni simili. Lavoriamo in totale osmosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.