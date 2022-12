Aspettando il Natale a Montemesola | sabato pucce fritte e mortadella

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Coniugare gusto, musica, intrattenimento e pastorali in attesa del periodo più bello dell’anno: il.Tutto questo è stato reso possibile dalla sinergia tra le due confraternite del Santissimo Rosario e di San Michele Arcangelo diche, reduci da due feste di successo tenutesi nei mesi di settembre e ottobre, tornano alla carica con evento tutto da gustare!Infatti, nel cartellone di eventi che caratterizzano ilmontemesolino, si inserisce l’iniziativa delle due confraternite, in programma per3 dicembre a partire dalle ore 19.00, in Piazza Immacolata, dove sarà possibile degustare un piatto della tradizione montemesolina:con.La serata sarà inoltre allietata dalle dolci melodie delle pastorali, eseguite dalla banda ...

IdeaWebTv

Domenica 11 dicembre , in attesa dele delle vacanze natalizie, al Museo del Vino di Barolo tornano quindi le visite in modalità "fai - da - te" durante tutto l'orario di apertura (dalle 10,...Hawkeye Per gli appassionati dell'universo Marvel, amanti del, su Disney Plus c'è la serie TV Hawkeye , che si colloca dopo quanto successo nel lungometraggio Avengers: Endgame e vede ... Aspettando Natale a Barolo, ultimo appuntamento dell’anno con il WiMu delle famiglie Non sembrano risentire del vento di crisi le iniziative promosse da Comune e commercianti di Bergamo per il prossimo Natale. Anzi, «quest’anno il Natale della città sarà più ricco del passato» annunci ...Dall'1 dicembre parte il Whamageddon: è un gioco a eliminazione che consiste nell'arrivare a Natale senza ascoltare mai Last Christmas degli Wham!