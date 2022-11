Vince il Made in Italy | Ue costretta a svegliarsi | così la pizza napoletana sarà tutelata

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov – La Ue dovrà tutelare la denominazione della “”. Un accoglimento delle richieste del governo italiano a Bruxelles che rappresenta una vittoria per il mai troppo difeso “in“. Mentre a qualche delirante voce giornalistica nostrana ciò non interessa, altri danno alla questione un peso più che proporzionato. Buongiorno Ue: finalmente la tutela del nome “” Per quanto comunicato dall’Ue, dunque, la denominazione “” diventerà Stg, ovvero “specialità tradizionale garantita”. In parole povere, come riporta il Sole 24 Ore, nessuno potrà scrivere nel menù le parole succitate senza il rispetto delle regole inerenti la produzione degli ingredienti, dai metodi di preparazione alla cottura. In ...

Gazzetta di Parma

Quando il gioco riprende, i contrasti a centrocampo non si risparmiano rimandando alin Serie ... Ma ai grandi bomber, tendenzialmente, si perdona sempre l'egoismo, almeno quando si. Si va ...Si tratta di caratteristiche identitarie di ogni creazionein Cupertino, fra tutte facilità d'...la preparazione e la gara di un Ironman o una corsa trail oltre i 100 chilometri Enduro 2a ... Guido Barilla vince il premio Parete. Premiato alla Bocconi Numeri positivi per la campagna per la promozione del Made in Italy nel mondo. A nemmeno un anno di distanza dal lancio ufficiale del piano straordinario di nation branding “Italy is ...Il Premio Parete 2022 è andato a Guido Barilla, imprenditore e Presidente della multinazionale alimentare Barilla per la «capacità innovativa che ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo” ...