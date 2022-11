Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022)DEL 30 NOVEMBREORE 16:20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA INCOLONNAMENTI DA VIA DI BUFALOTTA A VIA PRENESTINA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA ANCORA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E VI APRENESTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEDOVUTE ANCHE A UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DEL RACCORDO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VI ADI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE ...