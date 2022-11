Suor Paola | la stoccata a Suor Cristina Scuccia | “Quando la luce riflette su noi stessi non vediamo più chi ci sta intorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) A più di una settimana dall’annuncio dell’addio alla vita monastica, la storia dell’ormai excontinua a far discutere. A commentare la vicenda è ora: ospite di Serena Bortone nell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno“, la religiosa ha ricordato il loro primo incontro, rivelando come la decisione didi togliere l’abito l’abbia spiazzata. “L’ho vista una volta di sfuggita davanti al Bambin Gesù, credo abitasse lì. L’ho salutata, erano gli anni in cui cantava, poi non l’ho vista più – ha esordito-.ho saputo la notizia, mi sono dispiaciuta da una parte, dall’altra sono contenta che abbia trovato la sua strada. Noi ...