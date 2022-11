Reddito cittadinanza | Travaglio a La7 | “Va modificato ma che ritocco è toglierlo ai disoccupati? Da agosto saranno sotto i ponti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Dopo 3 anni di rodaggio, è ovvio che si debbano fare dei ritocchi aldi. Ma sarà mica unlevarlo a tutti quelli che lo prendono solo perché non trovano lavoro? Pensate agli esodati, ovvero i 50enni che vengono licenziati dall’oggi al domani, non trovano più lavoro e non hanno ancora una pensione. Vuoi dar loro almeno 500 euro per tirare avanti o li vuoi buttare? Questo è quello che avverrà da”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano Marcocritica la posizione del governo Meloni suldi, rispondendo contemporaneamente alla giornalista Mariolina Sattanino, che lamenta troppi percettori che lavorano in nero e la scarsità di lavoratori ...