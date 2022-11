Italiaambiente

...nell'adattarsi a una nuova cultura e su come la sua carriera di giocoliere itinerante lo... di pezzi brevi e medi dal vasto repertorio: La Baronessa di Carini, Salvatore Giuliano, Peppe..."Non è accettabile che ancora oggi " commenta il Presidente" si debba parlare di atti di ... Per questo, comedi Roma e del Lazio, abbiamo simbolicamente posizionato due panchine rosse ... Porti, Musolino (Adsp): “A fine anno verso oltre 1 mln di tonnellate merci movimentate” Musolino: “Inaccettabile qualsiasi forma di violenza, ancor più contro le donne” Civitavecchia- In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della ...(Adnkronos) - In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale aderisce alle iniziati ...