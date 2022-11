Manduria | cadavere di anziano rinvenuto in campagna Indagano i carabinieri

La Voce di Manduria

... mentre per il reato soppressione diMichele Misseri , zio di Sarah e padre di Sabrina, è ... 'non è stato tenuto conto il positivo percorso penitenziario' compiuto dalla 34enne di, ......sua madre Cosima Serrano per aver ucciso la cugina 15enne Sarah Scazzi e averne gettato il...tenuto nel giusto conto il 'positivo percorso penitenziario' compiuto dalla 34enne di... Cadavere di un anziano trovato nelle campagne di Manduria Il corpo esanime di un anziano è stato ritrovato in una zondi campagna, nel territorio di Manduria. Il cadavere era poco distante dall’auto che era incendiata. Indagano i carabinieri. Do il mio consen ...MANDURIA – Il corpo senza vita di un uomo tra gli 80 e 90 anni è stato trovato nelle campagne di Manduria. La scoperta è avvenuta questo pomeriggio in un campo agricolo di contrada Pozzo Sfondato. Si ...