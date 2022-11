La scrittrice iraniana Nafisi | “Il regime ha paura di noi Le donne in piazza sono pronte a tutto”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In Iran la violenza è all’ordine del giorno, durissima la repressione deldegli ayatollah contro le manifestazione che infiammano il paese in nome della libertà. Quelle dimostrazioni, scaturite dall’uccisione di Masha Amini, per avere indossato non correttamente il velo, hanno avuto un enorme impatto nel mondo. “state un duro colpo altotalitario iraniano. Iomolto arrabbiata: giovani stanno morendo, anche bambini di 10 anni. Mapiena di speranza. Perché le persone non hanno più. Ma è ilche hadi loro”. Parola di Azardi fama mondiale, è l’autrice del bestseller Leggere Lolita a Teheran. Oggi vive negli Stati Uniti dal 1997. ...

