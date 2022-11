La Danimarca di Maehle fallisce | fuori dal Mondiale ai gironi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Al Wakrah (Qatar). Il primo eliminato atalantino deldi Qatar 2022 è Joakim. La sualascia ildopo una fase aa dir poco deludente, specialmente per quelle che erano le ambizioni alla vigilia del torneo. Decisiva è stata la sconfitta con l’Australia nell’ultima giornata, un 1-0 maturato nel secondo tempo che rappresenta la seconda sconfitta in tre partite ufficiali per la nazionale del ct Kasper Hjulmand, arrivata in Qatar con grandi ambizioni: “Siamo qui per provare a vincere la coppa, dobbiamo sognare in grande”, aveva detto. Non è andata proprio così. Anzi. Nonostante venisse dall’onda lunga dell’entusiasmo della semifinale a Euro 2020 (persa ai supplementari con l’Inghilterra) e dall’ottimo girone di qualificazione – migliore per punti, 27, com la Germania ...