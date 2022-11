I concerti dei Baustelle nel 2023 | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono stati annunciati ideinel. Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi tornano dal vivo per 5 appuntamenti che si terranno nel mese di maggio del prossimo anno. Si parte il 2 maggio da Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio isi spostano a Roma all’Atlantico. Suoneranno il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz. Iper ideinelsaranno disponibili inda giovedì 1 dicembre alle ore 14:00 online su TicketOne. Isaranno poi acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 6 dicembre alle ore 11:00. I ...