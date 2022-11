“GF Vip 7” | gli autori dimenticano i microfoni accesi e deridono Edoardo Donnamaria

Come in ogni programma televisivo, o quasi, anche a 'Uomini & Donne' ci sonoopioninisti, anche ... I due si sono incontrati un anno fa all'interno della casa del Grande Fratello, e sarebbe ...'Le donne dovrebbero sapere che si possono congelareovuli. Io se un domani avrò voglia di fare un figlio potrò farlo, perché la mia dottoressa mi ha fatto fare il congelamento del tessuto ...Attraverso i social Ambra Lombardo ha stroncato alcune affermazioni fatte da Emma Marrone contro gli haters dei social.E' sufficiente sbagliare il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua della piscina, per provocare malessere ai nuotatori ed atleti. E sembra propria questa la ragione ...