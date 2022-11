Fan token | le iniziative per i Mondiali VIDEO

La Gazzetta dello Sport

È tempo di profonde novità nel mondo dei, con una nuova realtà che sale sull'astronave dei gettoni digitali e promette di mutarne alcuni connotati, in meglio. Grazie all'accordo tra Socios e FanFest , leader nel settore degli ...La piattaforma di gettoni digitali Socios sta accompagnando la Coppa del Mondo con premi e concorsi talvolta dedicati anche a chi non ha i: ... Fan token, ancora più premi grazie all'accordo con FanFest Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Siglata una nuova partnership tra Socios e la società leader nel settore degli eventi virtuali e degli streaming ...