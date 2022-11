Evasione fiscale a danno dei dipendenti | sequestrati beni per 17 milioni di euro a un imprenditore romano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro di 17dinei confronti di unal vertice di consorzi e cooperative per delitti tributari. È stato a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che i Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, diper un valore superiore a 17dinei confronti di una capo di consorzi e cooperative, allo stato indiziato di reati fiscali. Reati fiscali con società di manodopera Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale capitolino, su richiesta ...

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro di 17 milioni di euro nei confronti di un imprenditore romano al vertice di consorzi e cooperative per delitti tributari. È stato a seguito di in ...