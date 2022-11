(Di mercoledì 30 novembre 2022) Eni avrebbe avviato leper acquistare il produttore di gas e petrolioper circa 5-6di. A darne notizia è, ma al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale.produce all’incirca 130mila barili al giorno di petrolio equivalente (unità di misura della quantità di energia che viene rilasciata dalla combustione di un barile di greggio), gran parte dei quali – circa tre quarti – sono gas. L’azienda è operativa in Norvegia, dove ha sede l’unità Vår Energi di Eni, Gran Bretagna, Indonesia, Algeria, Paesi Bassi e altrove. Inoltre,è di proprietà di China Investment Corporation (CIC), Carlyle Group (CG.O) e CVC Capital Partners. ...

Open

L'azienda è operativa in Norvegia , dove ha sede l'unità Vår Energi di, Gran Bretagna , Indonesia , Algeria, Paesi Bassi e altrove. Inoltre, Neptune è di proprietà di China Investment Corporation ...... utilizzerà le più avanzate tecniche di agricoltura di precisione, con l'obiettivo di produrre in Ruanda semi di qualità che saranno impiegati nelle iniziative agri - feedstockdain ... Eni, avviate le trattative preliminari per l'acquisto di Neptune Energy per quasi 6 miliardi di dollari - L'indiscrezione di Reuters L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Milano consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti ...(Teleborsa) - A Milano la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche elettrica con l'introduzione delle city car XEV YOYO, che sono sempre operative grazie al battery swapping, ...