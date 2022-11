Elisabetta Canalis scopre tutto il fondoschiena | “Meglio che ti cancello o mi mandi al manicomio!”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)manda in tilt la rete, praticamente è come se non indossasse nulla nell’ultima uscita, la visuale da dietro fa sognare i fans PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ una stella che non riesce a smettere di illuminare il panorama delle bellezze italiane di sempre, 44 anni ed un fisico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

OGGI

Nuovo colpo di testa per: tinta Nutella con riflessi ramati La show - woman 44enne torna su Instagram con un'anticipazione sui look delle feste. In jumpsuit da disco queen e con la chioma lunghissima nella ...Mamma e figlia. Sembrano due gocce d'acqua. Stiamo parlando die sua madre. La, che dagli anni Duemila è sempre in prima linea, adesso resta al centro della cronaca rosa. Ancora una volta. Si parla di sua madre, che somiglia tantissimo ... Elisabetta Canalis e la figlia Skyler, ballo… non proprio al top Elisabetta Canalis non si smentisce mai e per l'ennesima volta ci offre visioni da capogiro: il suo look lascia senza fiato, pazzesca ...Le dure accuse di una donna britannica nera, Ngozi Fulani, cui l’83enne nobildonna avrebbe chiesto con insistenza più volte da dove ...