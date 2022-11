Convertitevi al culto di Bones Hyland

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La partita tra Denver e San Antonio ormai non ha più niente da dire. Mancano poco più di nove minuti al termine e i Nuggets sono avanti di 28 lunghezze, quando da una lotta a rimbalzo difensivo il pallone viene sputato in qualche modo nelle mani di. Gli ospiti sono alla seconda partita in due giorni, un back-to-back killer arrivando dal Texas (dove hanno perso con gli L.A. Clippers), e non hanno le forze per tornare in difesa, mentre la second unit dei padroni di casa scatta all’unisono e ha un cinque contro tre a disposizione.ha tutte le opzioni a disposizione: due compagni sono alla sua sinistra e due compagni sono alla sua destra, mentre due difensori avversari provano in qualche modo a coprire un campo troppo aperto. All’altezza del logo di centrocampo,decide di regalare qualcosa ...