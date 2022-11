Calcio | Colombia in lutto per la morte di Balanta | colpito da un infarto in allenamento a 22 anni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) -no inper laa soli 22di Andres. Il giovane difensore è morto in Argentina nel corso di uncon l'Atletico Tucuman, squadra che lo aveva preso in prestito questa estate dal Deportivo Calì, club con cui aveva vinto il campionatono la scorsa stagione., già nel giro della Nazionale maggiore, è stato probabilmentedae per lui non c'è stato niente da fare.

Tuttosport

San Miguel de Tucumán (Argentina) - Una tragica notizia scuote il mondo del, in particolare quello colombiano. Andrés Balanta , difensore centrale dal futuro assicurato ...20 e della...Da Zubeldia a Bilardo , erano stati numerosi i tecnici argentini che avevano allenato in, paese che fino a quel momento si era sempre autoassegnato il ruolo di Calimero del... Tragedia in Colombia: Andrés Balanta muore a soli 22 anni Il promettente difensore centrale, in prestito all'Atletico Tucumán dal Deportivo Cali, è crollato a terra priva di sensi durante l'allenamento: tutti i dettagli ...Terribile dramma in Argentina dove il giovane calciatore colombiano Andres Balanta è morto nel corso di un allenamento con l’Atletico Tucuman La squadra lo aveva rilevato in prestito da questa estate ...