Borse in rialzo | sale l’attesa per Powell Tim e Juve sorvegliate speciali a Piazza Affari

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'inflazione nell'Eurozona cala a novembre al 10%. Occhi puntati sugli Usa per i dati macro in arrivo e per il discorso del presidente della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in territorio positivo leeuropee , nonostante a Wall ... attualmente non è più atteso unda 75 punti base a dicembre, ma solo di 50. Ma l'...di Asia e Pacifico in ordini sparso con i listini che, da una parte, guardano agli sviluppi ... Attesi intanto l'Europa quanto Wall Street con una agenda macro particolarmente densa. La ...Piazza Affari scambia in territorio positivo in tarda mattinata, in linea con le altre principali borse europee, sulle speranze di possibili allentamenti delle misure restrittive anti-Covid in Cina. I ...Secondo i dati pubblicati da Istat, nel terzo trimestre del 2022 l'economia italiana è cresciuta dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una cr ...