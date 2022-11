Barbara Alberti e i 60 anni di Amica | «L’amore non cambia»

Leggi su amica

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’eloquio potente, la mente veloce e travolgente, le idee sempre fresche e gustose, come primizie.è una donna contraria alla dittatura della correttezza travestita da rivoluzione. Il suo è un pensiero indipendente e anticonformista, ma sempre sorretto dall’amore. Che per lei è un mistero davanti al quale ci si deve arrendere: è il tormento estatico che ci rende vivi, e puri, come quando siamo piccoli. All’amore, e al suo parente più stretto, l’eros,, prolifica scrittrice, sceneggiatrice, autrice e personaggio tv, ha dedicato gran parte della sua opera. Su, dal 1984 al 1998, ha tenuto la mitica rubrica epistolare Parliamo di amore. La sua scrittura raffinata e senza censure era amatissima dalle lettrici dell’epoca, e contribuì a disegnare una nuova idea di rivista femminile. L’abbiamo ...