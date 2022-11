Avatar | James Cameron conferma | “Le altre sceneggiature sono pronte per essere girate”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)continua la campagna promozionale per2. Il progetto del franchise sembra davvero molto solido e ben organizzato e, secondo quanto dice il regista, dovrebbe continuare fino al 2028. La storia diha appassionato il pubblico di tutto il mondo portando il film al primo posto degli incassi per oltre un decennio. Il successo del suo predecessore però porta con se anche dei dubbi dei qualiha già preso coscienza. Il futuro del regno di Pandora dipenderà dalle sorti di2. Nell’intervista esclusiva per The Hollywood Reporter, il regista hato i piani del franchise.ha già girato3, previsto per il 2024, e parte del 4 (2026), e ha una sceneggiatura per il 5 (2028). “È tutto ...

