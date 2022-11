Antonella ed Edoardo avrebbero «consumato al GF Vip» | la rivelazione

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il rapporto traFiordelisi edDonnamaria è caratterizzato da alti e da tantissimi bassi sin da quando i due si sono messi insieme nei primi giorni della loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. I due ragazzi ieri sera hanno avuto una accesa discussione in piscina ancora una volta a causa di Antonino Spinalbese: l'oggetto della discordia è stata una sua camicia. Infatti, la donna ha indossato una camicia dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez come se nulla fosse, causando l'ira del suo fidanzato. Inoltre, la donna ha fatto aumentare la sua rabbia ricordandogli che lui faceva regali a Micol Incorvaia già dopo una settimana dall'inizio della loro frequentazione. Lìnon ci ha visto più e le ha dato dell'infantile. I due poi si sono chiariti la sera stessa in salone, con l'uomo che l'ha rassicurata ...