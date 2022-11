Un evitabile ringraziamento

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 29 novembre 2022) Non c’è molto da dire su cosa è avvenuto settimana scorsa, dato che la classica puntata settimanale non è andata in onda a causa del. Sono stato riproposti promo e match storici riguardanti proprio questa festa tanto importante per gli americani. Inoltre non sono mancati anche alcuni segmenti ricapitolativi di Over Drive. Insomma questo genere di puntate celebrative non piacciono mai a nessuno e interrompono le storyline di ben 2 settimane, purtroppo solo Impact decide di fare questa scelta. Già dalla prossima puntata però ci saranno alcuni match interessanti. Uno su tutti è Deonna Purrazzo contro Mickie James. Abbiamo già parlato di come a Over Drive la Virtuosa sia arrivata dopo il match dell’Hardcore Country e l’abbia sfidata per cercare di finire la sua carriera. Ho già ammesso che mi sembra la lottatrice giusta ma il contesto non è quello. ...