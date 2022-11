Sonia Bruganelli | like contro Giulia Salemi dopo la puntata

Che tra Giulia Salemi enon vi fosse una particolare intesa era fatto noto a tutti i fan del Grande Fratello Vip , che hanno osservato puntata dopo puntata le frecciatine tra la voce del popolo di Twitter e ...Pare non ci sia grande simpatia trae Giulia Salemi: tra le due sono volate frecciatine nel corso della diretta del Gf Vip. L' astio tra Giulia Salemi esembra avere origine nelle ultime puntate del Gf ...Puntata al vetriolo tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Durante la puntata di lunedì 28 novembre si accendono gli animi tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip in evidente ...Era solo questione di tempo prima che Sonia Bruganelli tirasse nuovamente fuori gli artigli, così come accaduto l’anno scorso con Adriana Volpe . Questa volta a finire nel ...