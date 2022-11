Riscaldamenti ko | studenti dell’Industriale in rivolta | “Promesse non mantenute”

Leggi su anteprima24

Sit-in di protesta questa mattina davanti all'Istituto Industriale Bosco Lucarelli di Benevento. Glihanno rinviato l'ingresso in aula per protestare contro il guasto ad una caldaia, problema che persiste dallo scorso mese di maggio, già segnalato ma mai risolto. "In Provincia sanno tutto, avevano promesso di trovare una soluzione per la fine del mese di ottobre ma fino ad oggi abbiamo assistito solo a una serie di rinvii. Abbiamo deciso di alzare la voce perché in queste condizioni non è possibile fare lezione", tuonano i rappresentanti d'istituto Giovanni De Maria, Filippo Varricchio ed Emanuele Luongo. In primavera una delle classi aveva lamentato problemi ai termosifoni, evento a cui avevano fatto seguito specifici controlli e la saggia decisione di rimuovere una delle quattro caldaie dell'istituto, considerata non idonea.