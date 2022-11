Prhome pubblica il video Ghetto Vibes

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Se conRiver, uscito a Maggio,aveva puntualizzato che per avere credibilità non è fondamentale venire dalla città, dai palazzi e dal grigio, ma serve semplicemente rappresentare il “proprio” con l’attitudine, con il singolo Maca il tema centrale era riferito alla ricerca interiore e al potenziamento di se stessi. Il brano aveva poi rivendicato lo stile del rapper coniando un nuovo termine “BlackXican”: sonorità latine fuse alla trap più classica, che avevano iniziato a presentare undistaccato dalla sua comfort zone.Dopo l’esperienza come Coach di canto per il talent e reality The Coach e con l’inizio di una serie di laboratori di Rap all’interno di scuole e istituzioni,chiude il cerchiondo il singolo...