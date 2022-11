Ponte | svelato il programma della quinta edizione di ‘Aspettando il Natale’

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Ufficializzato ildiilinda giovedì 8 dicembre a domenica 11 dicembre a, nella centralissima via Grande Ufficiale Domenico Ocone. Un evento giunto allache ritorna dopo due anni di stop a causapandemia ed organizzato dalla Pro Loco ‘La Rinascente’ in collaborazione con il Forum Giovani di, Asd’98, Asd Sporting, Volks Drugen Club, la Pro Loco ‘Adm’, Fattoria Sociale ‘Villa Mancini’ e con il patrocinio del Comune die dell’Unpli. Saranno quattro giorni di musica, gastronomia, animazione e naturalmente non ...

GenovaToday

... comunque, che la serie sul Pinguino farà daper The Batman 2 .... colma del fascino della storia rilasciata dal grande maestro, curiosa di vedereun ... con l'immancabile presenza di vodka ucraina, per unire ulteriormente le due sponde delissato fra i ... Capodanno 2023, svelati i primi nomi dei cantanti ospiti Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della puntata del 28 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 ...L'8 dicembre accensione dell'albero di Natale, in arrivo da Ponte di Legno, e il via a 'Liguria, feste di luce', il programma d'iniziative per le feste ...