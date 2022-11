Paradiso delle Signore tagliato dalla Rai | la soap opera non va in onda

Ieri è stato sicuramente un pomeriggio atipico per Rai Uno. Difatti non sono andati in onda né la soap opera Ilsignore né tantomeno La vita in diretta del popolare giornalista per lasciare spazio al match dei Mondiali 2022 Brasile - Svizzera. Una mossa che ha fatto rifiatare la concorrenza ...Monti di pone come un OmeroLanghe, ironico e curioso: tutto diverso dal suo allievo Pavese, ... in cui c'è il mito delPerduto, della 'caduta', e non a caso due personaggi fondamentali ...Salta la programmazione de Il Paradiso delle Signore che non andrà in onda. La decisione è stata presa dai vertici della Rai: ecco il motivo per il quale è stato deciso di cambiare il palinsesto della ...I mondiali in Qatar stoppano anche ‘Il Paradiso delle Signore’, in onda tutti i giorni su Rai1 alle ore 16. La celebre serie tv ambientata in un magazzino di Milano degli anni Sessanta non andrà in on ...