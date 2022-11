Muore un bambino di 7 anni | Castiglione d' Orcia sotto choc - Cronaca - lanazione it

Le cause del decesso del piccolo Rayen sono ignote. Indagini dei carabinieri. Il sindaco Claudio Galletti: 'Siamo ...Undi 15 mesi è morto all' ospedale di Padova per le conseguenze di una meningite fulminante. I genitori, che abitano nel bellunese, avevano portato il figlio una prima volta al pronto soccorso ...Le cause del decesso del piccolo Ryan sono ignote. Indagini dei carabinieri. Il sindaco Claudio Galletti: "Siamo sconvolti" ...Un bambino di 15 mesi è morto all'ospedale di Padova per le conseguenze di una meningite fulminante. I genitori, ...