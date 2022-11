Mina Settembre | spoiler terza stagione | un arrivo inatteso per Serena Rossi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è conclusa da poche settimane la secondadi, la fortunata fiction di Rai Uno ambientata interamente a Napoli e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che ha superato ogni record di ascolti. Visto l’incredibile successo, i vertici Rai non hanno esitato a confermare la serie per una, innel 2024. Ma, nonostante l’attesa sia ancora lunga, iniziano già a circolare le prime anticipazioni. Stando a quanto riportato da , per il personaggio interpretato dasono previste grandi novità, soprattutto per la sua vita privata. Il decimo episodio si è concluso con una richiesta di aiuto da parte di Viola (interpretata da Ludovica Nasti), una ragazza dal passato ...