LIVE Sci alpino | Prima prova discesa Lake Louise in DIRETTA | comanda Corinne Suter | 3a Curtoni | Goggia non forza

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 La svizzera Jasmine Flury perde progressivamente nel corso della suae si ferma in 12a posizione a 1.95 da. 20.31 L’austriaca Christine Scheyer parte forte con 13 centesimi su, quindi crolla nel tratto centrale. Conclude in 15a posizione a 2.41 dalla vetta. 20.30 La canadese Marie-Michele Gagnon vola nella parte alta con 35 centesimi su, quindi lascia 7 decimi nel solo settore centrale. Termina il suo allenamento in quarta posizione a 78 centesimi. 20.28 Federica Brignone inizia con 34 centesimi già al primo rilevamento, quindi diventano 69 al termine del tratto iniziale. Dopo il settore centrale si ritrova a quasi 2 secondi. Conclude in 14a posizione a 2.61. 20.26 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie procede su buoni ...

...e domenica dal 3 al 24 dicembre) sul palco di Viale Gramsci si tengono concerti di Gospel, ... all'incrocio con Viale Romagna: è una divertente discesa che simula una pista dada percorrere ...OA Sport vi proporrà la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento alle gare del weekend.Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole p ...