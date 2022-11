LIVE Galles-Inghilterra 0-0

Nel girone si possono qualificare entrambe, così come Inghilterra e. All'Iran, però, potrebbe bastare un pareggio, gli Stati Uniti invece devono ...... Bale e compagni non hanno ancora mai vinto ma i tre punti sono l'unica strada per sperare ancora in un posto negli ottavi ; il futuro del, infatti, dipende anche da quello che succederà nell'...Il risultato in diretta di Galles-Inghilterra la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone B. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...Le formazioni ufficiali di Galles-Inghilterra, valida per il Gruppo B dei Mondiali: Galles (4-3-3): Ward; Williams, Rodon, Mepham, Davies; Allen, Ampadu, ...