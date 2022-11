L’ambasciata russa pubblica su Twitter l’immagine di un blindato italiano distrutto in Ucraina | “I contribuenti sono contenti?”

(Di martedì 29 novembre 2022) La Russia torna a fare pressione sull’opinioneitaliana e lo fa nel giorno in cui la maggioranza aveva presentato, prima di ritirarlo, un emendamento al decreto sul rinnovo delle missioni Nato e sulla sanità in Calabria col quale si prorogava anche il sostegno militare all’. Con un postto sul profilodelin Italia, la Federazione ha voluto mostrare all’opinionele conseguenze di un raid di Mosca contro l’esercito di Kiev nel quale è statoanche un mezzofornito proprio da Roma. “Made in Italy”, si legge all’inizio del tweet nel quale si vede la carcassa di un Lince distrutta da un bombardamento. “Un’auto blindata Lince MLV consegnata all’esercito ucraino vicino ad Artiomovsk, nei ...

