La suocera di Soumahoro è indagata anche per truffa aggravata

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Non solo malversazione. La Procura di Latina ha esteso le sue indagini nei confronti Marie Therese Mukamitsindo inserendo nel fascicolo aperto nei confronti delladel deputato Aboubakaraltre due ipotesi di reato:e false fatturazioni. Il tutto è riferito alla gestione delle due cooperative finite nel mirino dell’inchiesta partita dai mancati pagamenti e che poi si è allargata a macchia d’oliosui fondi pubblici ottenuti. Marie Therese Mukamitsindo, ladiperIl deputato – eletto alla Camera come indipendente sostenuto dall’alleanza Verdi/Sinistra Italiana – non risulta essere indagato, così come sua moglie (la 45enne Liliane Murekatete). Ma la posizione di ...