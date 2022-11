Inter | Zamorano | «Quello Scudetto rubato dalla Juve nel 1998…»

(Di martedì 29 novembre 2022) Ivan, ex giocatore dell’, ha parlato del suo passato in nerazzurro e dellovintonel 1998 Ivan, ex giocatore dell’, ha parlato al Corriere dello Sport. PAROLE – «Gli anni migliori della mia carriera, l’è speciale e mi ci sono sempre riconosciuto per questione di carattere: grintosi, non molliamo mai. Il ricordo migliore? Tanti… L’1+8 sulla maglia (al posto del 9, ndr) e la Coppa UEFA vinta a Parigi contro la Lazio. E poinel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ivan, ex giocatore dell', ha parlato del suo passato in nerazzurro e dello Scudetto vinto dalla Juve nel 1998 Ivan, ex giocatore dell', ha parlato al Corriere dello Sport. ...... doppio ex di Fiorentina e, è più legato ai viola dove ha giocatori di più, e ha commentato la gara su Instagram dando vita a un simpatico siparietto con Marco Materazzi e Ivan. L'ex ...Ivan Zamorano, indimenticato attaccante della nazionale cilena e dell'Inter di fine anni '90, in un'intervista al Correre dello Sport ricorda gli anni in nerazzurro.Ivan Zamorano ha raccontato l'esperienza vissuta con la maglia dell'Inter e quello scudetto 'rubato' nel 1998 famoso per lo scontro Ronaldo-Iuliano.