Grande Fratello Vip | è finita tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese | “Quando siamo sotto le coperte è più difficile frenarsi””

(Di martedì 29 novembre 2022) Sono state tante le dinamiche affrontate durante la puntata del GF Vip andata in onda il 28 novembre ma la più intensa è stata quella avvenuta tra. I due, protagonisti nelle scorse puntate di un flirt passionale, sono arrivati ai ferri corti e hanno deciso di interrompere la loro relazione. Reduci da giorni carichi di tensione sono scoppiati in un battibecco durante la messa in onda di lunedì. Già da tempo la bella venezuelana aveva confidato all’amica Antonella Fiordelisi la paura manifestata dariguardo la relazione che stava nascendo tra di loro. Una paura che il 27enne napoletano spiega essere legata al sentirsi poco compreso in quanto padre di una bimba piccola che ora è la sua priorità. Il riferimento è legato alla figlia Luna Marì avuta dalla sua ...

... mentre il daily delVip con Alfonso Signorini in diretta per dare le anticipazioni sulla puntata di ieri sera ha raccolto 1 milione e 741 mila telespettatori con il 18.26% di share. ...... quasi un suo, aveva già detto tutto e qualcosa di più in tempi non sospetti, almeno 15 ... l'acquisto delcampione che avrebbe potuto alzare il fatturato agli stessi livelli dei suoi ...In Cucina, poco prima di andare a letto dopo una puntata molto intensa, Micol si confida con il suo compagno di avventura Daniele. Micol, proprio come mostrato nei suoi confessionali, dichiara di esse ...Ci risiamo. Anche nella nuova puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 28 novembre si è tornato a parlare di Antonino Spinalbese e della love (ma non… Leggi ...