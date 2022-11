Ferrari | ufficiali le dimissioni di Mattia Binotto | “Decisione difficile | lascio un’azienda che amo”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Volge al termine l’esperienza dicome team principal della. L’uomo ha rassegnato le propriee verrà sostituito nel 2023. A comunicarlo è stato il team di Maranello, che in una nota ufficiale ha spiegato di aver accettato ledi. “che amo ma lo faccio in maniera serena poiché sono certo di aver fatto il possibile per raggiungere gli obiettivi.una squadra forte alla quale auguro ogni bene per il futuro., ma credo sia corretto compiere questo passo. Ringrazio tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino pieno di difficoltà ma anche di soddisfazioni” ha affermato ...