Cina | tensioni e proteste contro Xi Cosa sta succedendo

(Di martedì 29 novembre 2022) Laraggiunge un nuovo record di contagi da Covid-19 ma l’esasperazione di tre anni di pandemia sta sfociando in pesantiil governo di Xi Jinping e la politica di “tolleranza zero” perseguita per sconfiggere il virus. A maggior ragione perché la gran parte dei contagi è asintomatica, ma le misure di restrizione continuano ad avere effetti devastanti sull’economia. Numeri Il numero di nuovi contagi da coronavirus, secondo i dati della Commissione nazionale per la salute, ha raggiunto un nuovo record di 40.347, ma la gran parte (36.525 pari al 90,5% del totale) è asintomatica. La maggioranza dei casi è stata trasmessa localmente, entro i confini del Paese, in particolare nelle città di Guangzhou, Pechino e Chongqing. Circa 342.000 persone restano però in isolamento come portatori asintomatici del virus. Il boomerang ...

