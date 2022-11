Street Fighter 6 | valutato in Corea del Sud

(Di lunedì 28 novembre 2022) Se amate le mazzate allora sicuramente starete aspettando con impazienza il prossimo anno per l’arrivo di6, recentementeindel Sud.6 di casa Capcom è stato dunque recentementedal GRAC (ovvero il Game Rating and Administration Committee) delladel Sud e questo potrebbe far presagire una sua uscita anche abbastanza ravvicinata (o almeno questo è quello che sperano in molti). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!6: dove sei? Battute a parte6, che tra parentesi ha ottenuto 15 in, dovrebbe arrivare sugli scaffali virtuali e fisici entro il 31 marzo del 2023, come ...

6 è stato presente al padiglione numero 16 della Milano Games Week & Cartoomics 2022 e molti fan non hanno perso l'occasione di provarlo in anteprima. Capcom ha recentemente confermato ...6 , dello sviluppatore Capcom , è stato valutato in Corea del Sud e sebbene la valutazione non significhi necessariamente che l 'uscita del gioco sia imminente , suggerisce che i fan ...S e amate le mazzate allora sicuramente starete aspettando con impazienza il prossimo anno per l’arrivo di Street Fighter 6, recentemente valutato in Corea del Sud. Street Fighter 6 di casa Capcom è s ...Alla lunga lista di crossover per Street Fighter si aggiunge Fall Guys che vedrà aggiungersi 3 costumi dalla saga picchiaduro ...