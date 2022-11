Si ferma la striscia positiva | l’AlbinoLeffe cade in casa | la Pro Patria passa 0-1

(Di lunedì 28 novembre 2022) Zanica. Sia cinque ladi risultati utili consecutivi delche, dopo poco più di un mese senza sconfitte,allo Stadium per mano della Pro, brava a capitalizzare l’unica vera occasione da gol della partita. Dopo un primo tempo privo di grosse emozioni, eccezion fatta per il colpo di testa di Lombardoni alla mezz’ora (fuori di poco), la gara si accende nella ripresa. I blucelesti si rendono pericolosi soprattutto dalla fascia sinistra del campo ma la retroguardia ospite è attenta e riesce sempre ad allontanare. Cosa che invece non fa la compagine seriana, quando al 51’ Boffelli dalla sinistra trova un bel rasoterra teso che termina sui piedi dell’ex Castelli il quale da due passi insacca. È il gol che decide l’incontro visto che da lì in avanti, nonostante le ...

