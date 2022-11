Orban si schiera a favore della sovranità di Kiev Cosa vuole in cambio?

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il primo ministro ungherese, Viktor, è intervenuto sabato alla riunione dell’Internazionale Cristiano-Democratica, affermando, tra le altre cose, che “l’Europa è unita nei suoi obiettivi, il più importante è che la Russia non rappresenti una minaccia per la sicurezza dell’Europa, e per questo abbiamo bisogno di un’Ucraina sovrana”. È la prima volta che il leader ungherese si esprime in maniera così netta riguardo al conflitto in Ucraina. Soprattutto, l’affermazione si discosta dalla linea filo-russa che il governo ha adottato sinora, ad esempio impedendo di adottare un pacchetto europeo di aiuti ada diciotto miliardi. È possibile leggere la mossa nell’ottica del braccio di ferro tra il governo ungherese e le istituzioni di Bruxelles, in particolare la Commissione Europea. Al contrario di quanto pronosticato da molti, incluso chi scrive, ...