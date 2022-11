Luis Enrique | «I giornalisti dedicano al calcio il 10% del tempo che dedico io»

(Di lunedì 28 novembre 2022)continua a dare spettacolo su Twitch, dove ha tirato fuori alcuna perle tra cui quella del sesso pre partita. Nella serata di stasera il ct della Spagna si è concesso di nuovo allo streaming ed ha parlato molto del suo punto di vista e di come vede ilsul«Nel, abbiamo raggiunto un punto in cui abbiamo perso la strada. Agli allenatori dovrebbe essere insegnato che questo è uno spettacolo, che ci sono 50.000 persone allo stadio che ti guardano. La necessità costringe così tanto che tutto giorno è dedicato alla difesa. Questo è uno spettacolo, uno spettacolo, devi far divertire la gente. Forse è una mia stronzata, ma mi piace allenarmi così. È più gratificante». Lo sviluppo del gioco «Pensa a una cosa. Quando vinciamo ...

continua a dare spettacolo anche quando non è in campo a guidare la sua nazionale. Il ct della Spagna ha dato ancora spettacolo su Twitch, rispondendo a un tifoso che gli chiedeva se... Lo spagnolo ora è protagonista con la Spagna al Mondiale in Qatar e si sta mettendo in grande evidenza agli ordini di. Tutto ciò gioca a favore del trequartista, il cui contratto è in... Il sesso pre partita fa male Dopo le parole di Luis Enrique si è scatenato un polverone ma andiamo a vedere cosa dicono i medici a riguardo.