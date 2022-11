“L’aria che tira” | Myrta Merlino costretta a interrompere la trasmissione | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 novembre 2022) News Tv. “che” scontro Candiani Migliore. Durante la scorsa puntata di “che“, la conduttriceè stataadla. Lo scontro tra i due ospiti in studio era divenuto troppo acceso, tanto da trasformarsi in una vera e propria rissa verbale. La conduttrice è dunque intervenuta, interrompendo per un attimo lae riportando definitivamente l’ordine. (Continua…) LEGGI ANCHE: “che”, le parole di Cecchi Paone su Giorgia Meloni fanno discutere: cosa ha detto “che”, scontro tra Candiani e Migliore “che” è ...