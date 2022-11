Il ct serbo spaventa la Juve | ' Vlahovic non è pronto'

" Perché non ho fatto entrare Dusan Vlahovic nella partita contro il Camerun Avevo bisogno di gente fresca e l'attaccante della Juventus non è ancora pronto per giocare a questi livelli dal punto ...6 Dusan Vlahovicla Juventus . Da settimane alle prese con una fastidiosa pubalgia , che ne ha limitato l'impiego nella fase di preparazione ai Mondiali, il centtravantioggi non ha messo piede in campo ...Stojokovic si dice preoccupato per le condizioni di Vlahovic: il 9 della Juventus è rimasto in panchina contro il Camerun ..."Vlahovic non è pronto": le dichiarazioni del ct serbo spaventano la Juve Dichiarazioni che lanciano l'allarme non solo nell'ambiente serbo ma anche in quello bianconero: Vlahovic non riesce a ...